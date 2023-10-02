Росіяни вдарили по складу матеріалів ДТЕК в Дніпропетровській області

Російські окупаційні війська атакували складські приміщення матеріалів ДТЕК в Дніпропетровській області.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Зазначається, що внаслідок удару армії РФ було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання.

"Продовжуємо оцінювати збитки та планувати, як перекрити потребу у знищених матеріалах. Якби ворог не намагався, у нього не вийде зірвати нашу підготовку до опалювального сезону", - наголошують у компанії.

Як повідомлялося, днями під час обстрілу росіяни пошкодили ТЕС на півдні. В "Укренерго" деталей "прильоту" не розголошували.

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