Росіяни вдарили по складу матеріалів ДТЕК в Дніпропетровській області

Пошкоджено різне обладнання.
Російські окупаційні війська атакували складські приміщення матеріалів ДТЕК в Дніпропетровській області.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Зазначається, що внаслідок удару армії РФ було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання.
"Продовжуємо оцінювати збитки та планувати, як перекрити потребу у знищених матеріалах. Якби ворог не намагався, у нього не вийде зірвати нашу підготовку до опалювального сезону", - наголошують у компанії.
Як повідомлялося, днями під час обстрілу росіяни пошкодили ТЕС на півдні. В "Укренерго" деталей "прильоту" не розголошували.