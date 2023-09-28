Під час обстрілу росіяни пошкодили ТЕС на півдні - "Укренерго"

Під час російського обстрілу ввечері 27 вересня було пошкоджено теплову електростанцію на півдні України.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

"Вчора ввечері в результаті масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що вчора максимум споживання тримався на рівні вівторка, 26 вересня. Для підтримання балансу між споживанням та виробництвом електроенергії обмежувалась робота вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 10:30 до 15:20.

В "Укренерго" повідомляють, що триває планова ремонтна кампанія на енергоблоках інших електростанцій. Крім того, здійснює імпорт електроенергії зі Словаччини.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 404 населені пункти. Через бойові дії є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини. На Донеччині знеструмлено два вуглевидобувних підприємства. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових", - кажуть в "Укренерго".

Нагадаємо, в Міненерго повідомляли, що на випадок масованих обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури графіки знеструмлень вже готові. Втім, наразі планів щодо відключень електрики немає.

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