Максиму Галкину в Казахстане отменили все концерты

Российский шоумен и юморист Максим Галкин сообщил, что в Казахстане ему отменили сразу два концерта.

К слову, знаменитость должен был выступить 8 октября в Астане, а 9 – в Алматы. Однако концерты пришлось отменить. Как оказалось, одновременно в двух концертных площадках состоятся на эти даты ремонтные работы, о чем сообщили лишь за неделю до выступления.

"Выясняется, что одновременно в один день в Астане и Алматы в одном зале ломается механика сцены, а в другом — водопровод! Поэтому оба зала хором из-за двухнедельного ремонта мои концерты отменяют! И что это? В связи с этим несколько мнений: не могу ли помочь залам с ремонтом? Может, успеем? Если переносить концерты, то не дадут ли залы сразу другие даты? И если да, то не стоит ли заранее проверить канализацию на эти даты?" – прокомментировал отмену концертов шоумен.

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Между тем, организаторы выступлений Максима Галкина в Казахстане заявили, что их вообще не предупредили о ремонтных работах, а они узнали об этом лишь из соцсетей концертных площадок. К тому же концерты юмориста отменили всего за неделю до того, как они должны были состояться. Организаторы концертов шоумена считают, что это было сделано целенаправленно.

"Это заявление в социальных сетях, сделанное за неделю до концерта, без уведомления организатора и согласования отмены или переноса с ним, будет расцениваться как сознательная попытка срыва концерта. А иначе как понять, что заявление везде опубликовали, а организаторов не сообщили, перед публикацией постов альтернативных вариантов решения вопроса не предложили, комментарии в Instagram сразу же закрыли?" – прокомментировали организаторы концертов Максима Галкина.

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, ранее Максим Галкин уже сталкивался с тем, что ему отменяли концерты. К слову, в этом году выступление юмориста в Астане со скандалом сорвалось. Это вызвало общественный резонанс и выступление все же должно было состояться. Однако его снова отменили, на этот раз из-за ремонтных работ.

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