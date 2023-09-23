Росія провалила спробу посварити Київ та Варшаву - ISW

Швидке повернення Польщі до своїх зобов’язань щодо України вказує, що Росія провалила спробу посварити Київ та Варшаву.

Росія докладає багато зусиль, щоб посварити Україну з центральноєвропейськими партнерами, але зазнала невдачі у випадку з Польщею.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти назначили, що Росія завдає ударів по український портовій інфраструктурі, щоб Україна була змушена шукати інші способи експорту зерна, що може призвести до напруженості у відносинах з західними студентами.

Поки зусилля Москви не принесли результату, оскільки польський президент Анджей Дуда пояснив заяву премʼєра Польща Матеуша Моравецького про те, що Варшава більше не буде підтримувати Україну у військовій сфері. Мова йшла лише про те озброєння, яке Польща закуповує для своєї армії. У всіх інших випадках попередні домовленості будуть виконуватись надалі.

"Швидке повернення Польщі до своїх зобов’язань щодо України вказує на те, що російська кампанія не є настільки успішною, як, ймовірно, хоче Москва", - зазначили в ISW.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що російський диктатор Путін марно сподівається на те, що партнери України припинять допомагати боротись з агресорами.

Крім того, ми раніше інформували, що Захід не списує Путіна з рахунків, як переговорника, бо немає розуміння, до якого майбутнього Росії готовий Захід.

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