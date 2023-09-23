Астрологічний прогноз на 23 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найскладніших днів місячного циклу, коли на перший план виходить "тіньова" сторона людської натури. Вади, що виходять на поверхню із таємних куточків душі, можуть стати причиною виникнення проблем із серйозними наслідками – сварок, скандалів, конфліктів. Щоб уникнути такого розвитку подій, необхідно мінімізувати спілкування з оточенням, включаючи найближчих людей.

Символ дня: Кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: коричневий, шоколадний, каштановий, колір кави з молоком.

Щасливі камені дня: чорні перли, олександрит, серпентин.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня – а велика ймовірність харчових отруєнь, міжреберної невралгії та серцево-судинних недуг – матимуть психосоматичний характер, тому важливо робити з них висновки.

Харчування дня: необхідно відмовитися від грибів, м'яса та алкогольних напоїв та включити до раціону трав'яні відвари, які допоможуть очистити організм від шлаків та токсинів.

Стрижка дня: стригти волосся категорично не рекомендується.

Дачні роботи дня: можна обробляти землю будь-якими способами та обрізати плодові дерева та чагарники.

Магія та містика дня: від ворожінь необхідно відмовитися, інакше можна залучити до свого життя серйозний негатив.

Сни дня: про сни нинішньої ночі, хоч би якими неприємними вони були, треба просто забути, жодного впливу на наше життя вони не матимуть.

Табу дня: потрібно відмовитись від спілкування – і, особливо, побачення – з незнайомою людиною.

Цитата дня: "Я не боюся зникнути. Перш, ніж я народився, мене не було мільярди і мільярди років, і я анітрохи від цього не страждав" (Марк Твен).

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