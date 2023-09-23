Путін марно сподівається, що Захід припинить підтримку України — премʼєр Греції

Грецький премʼєр впевнений, що НАТО, Євросоюз та інші партнери не припинять допомагати українцям.

Російський диктатор Путін марно сподівається на те, що партнери України припинять допомагати боротись з агресорами.

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Таку думку висловив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Він заявив, що міжнародне співтовариство рішуче засуджує намагання російських агресорів переписати історію.

Міцотакіс зазначив що у Кремлі марно сподіваються на те, що НАТО, Євросоюз та інші партнери припинять допомагати українцям.

"Дозвольте мені бути відвертим: цього не повинно статися. Цього не станеться. Підтримка України не припиниться, оскільки в інакшому випадку це означало б відмову від самих принципів миру, демократії і дотримання міжнародного права", - заявив Міцотакіс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Захід не списує Путіна з рахунків, як переговорника, бо немає розуміння, до якого майбутнього Росії готовий Захід.

Крім того, ми раніше інформували, що США вимагають від Польщі роз’яснень щодо її підтримки України після того, як польські чиновники припустили, що Варшава може припинити військову допомогу.

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