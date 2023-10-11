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Кадыров неожиданно обвинил Сталина в измене

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Кадыров неожиданно обвинил Сталина в измене

Президент Чечни Рамзан Кадиров / Фото: Associated Press

Президент Чечни вспомнил о депортации чеченцев и других народов Советского Союза.

Кровавого советского диктатора Иосифа Сталина, отбеливанием и восхвалением которого активно занимаются Z-патриоты современной Российской Федерации, президент Чечни и по совместительству главный тиктокер страны Рамзан Кадыров неожиданно обвинил в измене.

Во время выступления, приуроченного к празднованию 205-летия чеченской столицы Грозного, фрагмент которого публикуют российские Telegram-каналы, Кадыров заявил, что Сталин был предателем, занимавшимся депортацией народов Советского Союза.

"Предателем был Иосиф Сталин, который выселял не только чеченский народ, но и другие разные народы также", — заявил чеченский лидер.

При этом он сказал, что чеченцы никогда не были предателями.

Эти слова стали публичной оплеухой от Кадырова для российских пропагандистов и Z-блогеров, которые в последнее время восхваляют Сталина за решительность и жесткость в управлении страной.

По данным опроса Левада-центра, проведенного летом 2023 года, более 60% россиян положительно относятся к Иосифу Сталину. Это рекордный показатель в истории опросов.

Напомним, недавно в Псковской области РФ в городе Великие Луки установили памятник советскому кровавому диктатору Иосифу Сталину. Священник Русской православной церкви освятил монумент.

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Дата публикации
Просмотры
788
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