Рогозин написал донос на вернувшегося в Москву олигарха Фридмана

Российский олигарх Михаил Фридман, вернувшийся в столицу государства-агрессора Москву, в России был встречен нерадушно. Бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, недавно назначенный сенатором от оккупированной части Запорожской области, требует от Следственного комитета, Генпрокуратуры и ФСБ проверить миллиардера на финансирование украинской армии.

Об этом сам Рогозин сообщил российским пропагандистам.

Нынешний российский "сенатор", получивший в декабре прошлого года осколочные ранения во время празднования своего дня рождения во временно оккупированном Донецке, отметил, что финансирование ВСУ "подпадает под жесткую статью" Уголовного кодекса.

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О возвращении Фридмана из Британии, где он жил в последнее время, стало известно еще 9 октября. Теперь он находится в Москве и "планирует посещать Россию регулярно", заявили в учрежденной бизнесменом "Альфа-Групп".

Сам Фридман уточнил, что неделю назад переехал в Израиль, но был вынужден улететь в Москву из-за нападения боевиков ХАМАС на страну. “Когда все уляжется, я планирую вернуться в Израиль и жить там постоянно. Невозможно жить в Великобритании под санкциями», – сообщил он.

Перед возвращением в Москву миллиардер вел кулуарные переговоры, чтобы оценить потенциальную реакцию общества и правоохранительных органов. Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что Фридман – россиянин и "может возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать как любой гражданин".

В чем обвиняют Фридмана

Михаил Фридман, родившийся в украинском Львове, уехал из России после начала войны в Украине. В письме к сотрудникам он называл войну "трагедией" и призвал остановить "кровопролитие", однако публично против вторжения не высказывался.

Почти сразу миллиардер попал в черные списки ЕС и Великобритании, а позже и США. В свое время бизнесмен предлагал перевести один миллиард долларов в помощь Украине в обмен на снятие европейских санкций.

Также Фридман заявлял о готовности подарить Sense Bank (бывший Альфа-банк Украина) государству. В конце концов это банковское учреждение было принудительно национализировано в июле 2023 года. А в августе прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Фридмана по подозрению в выведении за границу из Sense Bank 700 млн. гривен.

В начале сентября СБУ объявила бизнесмену подозрение по уголовной статье о финансировании войны. 6 октября суд арестовал все активы компаний, принадлежащих миллиардеру и его партнерам Петру Авену и Андрею Косогову, на 17 млрд. гривен.

Фридман также подвергся преследованию в Великобритании. В декабре 2022 года в его доме в Лондоне прошел обыск в рамках дела об уклонении от санкций и мошенничестве. Бизнесмена задержали и надели на него наручники. Но позже дело было прекращено, поскольку ордер на обыск был оформлен с нарушениями.

В России Фридмана и его бизнес-партнера Петра Авена подозревают в том, что добиваясь снятия санкций США и ЕС, они все же перевели на помощь Украине 150 млн евро.

Миллиардеру в РФ может угрожать дело по статьям о "дискредитации армии" и госизмене. Последняя предусматривает наказание до пожизненного заключения.

Напомним, на втором году войны в Украине до сих пор не конфискованы предприятия, прямо или косвенно принадлежащие 25 российским олигархам.

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