ВСУ обнаружили "кладбище" российской бронетехники – видео

На Лимано-Купянском направлении уже больше недели продолжается наступление россиян. Его результатом стало огромное "кладбище" бронетехники оккупантов, которое обнаружили украинские бойцы.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов.

Россияне потеряли бронетехнику на десятки миллионов долларов

Скопление лома врага зафиксировали воины подразделения "Острые картузы". По словам автора, на кадрах изображен лишь один небольшой участок фронта, где нашим бойцам за пять дней удалось уничтожить около 15 танков, среди которых по меньшей мере 3 – "непобедимых" Т-90.

Напомним, по состоянию на 10 октября 2023 года ВСУ уничтожили 283 080 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 450 военных.

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