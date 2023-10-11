ЗСУ виявили "цвинтар" російської бронетехніки – відео

Втрати ворога оцінюють у десятки мільйонів доларів.

На Лимано-Куп'янському напрямку вже понад тиждень триває наступ росіян. Його результатом став величезний "цвинтар" бронетехніки окупантів, який виявили українські бійці.

Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

Росіяни втратили бронетехніки на десятки мільйонів доларів

Скупчення брухту ворога зафіксували воїни підрозділу "Гострі картузи". За словами автора, на кадрах зображена лише одна невелика ділянка фронту, де нашим бійцям за п'ять днів вдалося знищити близько 15 танків, серед яких щонайменше 3 – "непереможні" Т-90.

Нагадаємо, станом на 10 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 283 080​​​​​​ солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 450 військових.

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