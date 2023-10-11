В “Атеш” повідомили про долю роти “ополченців”, які пішли служити окупантам

Зрадників, які поповнили окупаційну армію, використали як "гарматне м'ясо".

На Запорізькому напрямку повністю загинула рота зрадників, яку було сформовано російськими окупантами у місті Генічеську Херсонської області із місцевих мешканців.

Про це повідомили у Telegram-каналі партизанського руху “Атеш”.

За інформацією підпільників, упродовж пів року окупаційна адміністрація закликала чоловіків вступати до “народного ополчення”. Їм обіцяли високе грошове забезпечення та військове кар'єрне зростання у Криму.

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Зрештою вдалося зібрати роту таких добровольців, яких одразу кинули на “м’ясо” — зупиняти наступ ЗСУ на Запорізькому напрямку. За інформацією агентів “Атеш”, ніхто із зрадників не вижив.

“Не вір окупантові — не піддавайся його солодким обіцянкам!” - закликають жителів окупованих територій українські підпільники.

Нагадаємо, раніше українські підпільники з "Атеш" повідомили, що окупанти готуються провести масштабну мобілізацію майже всіх вікових груп населення Криму.

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