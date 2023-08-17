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Окупанти готують масштабну мобілізацію у Криму – "АТЕШ"

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Окупанти готують масштабну мобілізацію у Криму – "АТЕШ"

Мобілізація росіян / Фото: Getty Images

Ймовірно, це станеться після фейкових виборів у вересні.

Окупанти готують масштабну мобілізацію у Криму. Агент "АТЕШ" із Сімферопольського військкомату повідомляє, що окупанти готують провести масштабну мобілізацію майже всіх вікових груп населення Криму.

Про це повідомляє рух "АТЕШ".

"Це підтверджує попередню інформацію наших агентів, що окупанти готують масштабну мобілізацію населення окупованих українських регіонів після так званих "виборів" у вересні. У деяких населених пунктах Запорізької області вже оголосили про дострокові "вибори", – йдеться у повідомленні.

Партизани закликають всіма способами уникати мобілізації. "Інакше пишіть нам. Ми зруйнуємо російську армію зсередини", – акцентують представники руху.

Раніше партизанський рух "АТЕШ" заявив про ліквідацію окупантів збройних сил РФ на Херсонщині. Внаслідок підриву шестеро військових ЗС РФ було знищено, дві вантажівки, що їх перевозили, – пошкоджено.

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Дата публікації
Перегляди
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