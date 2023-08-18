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В России священник освятил памятник Сталину: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В России священник освятил памятник Сталину: видео

Священник РПЦ освящает памятник Сталину в России / Фото: скриншот с видео

Священнослужитель РПЦ поблагодарил советского тирана за "множество новомучеников".

В Псковской области РФ на частной территории завода "Микрон" в городе Великие Луки установили памятник советскому кровавому диктатору Иосифу Сталину.

Как свидетельствует опубликованное в Сети видео, представитель Русской православной церкви освятил монумент.

Во время церемонии он заявил, что в годы правления Сталина было убито большое количество священников, но "благодаря этому мы имеем множество новомучеников".

В Telegram-канале Sota уточнили, что освятил памятник советскому диктатору настоятель местного храма иерей Антоний (Татаринцев).

В епархиальном управлении поспешили откреститься от поступка священника, заявив, что участие священнослужителей происходило "без благословения и согласования", а их действия и выражения "отражают их личные взгляды и убеждения".

Памятник Сталину в городе Великие Луки / © SOTA
Памятник Сталину в городе Великие Луки / Фото: SOTA

Известно, что инициатором установления памятника Сталину был фонд "Русский витязь", ранее предлагавший переименовать Волгоград в Сталинград.

В речах на открытии памятника несколько раз звучали сравнения "Великой Отечественной войны" с нынешней войной в Украине.

В России священник освятил памятник Сталину

В России священник освятил памятник Сталину

Напомним, в феврале 2023 года накануне визита президента РФ Владимира Путина в бывший Сталинград в городе открыли памятник кровавому советскому диктатору Иосифу Сталину.

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Дата публикации
Просмотры
510
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