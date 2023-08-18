У Росії священник освятив пам'ятник Сталіну: відео

У Псковській області РФ на приватній території заводу "Мікрон" у місті Великі Луки встановили пам’ятник радянському кривавому диктатору Йосипу Сталіну.

Як свідчить опубліковане в Мережі відео, представник Російської православної церкви освятив монумент.

Під час церемонії він заявив, що в роки правління Сталіна було вбито велику кількість священиків, але “завдяки цьому ми маємо безліч новомучеників”.

У Telegram-каналі Sota уточнили, що освятив пам’ятник радянському диктатору настоятель місцевого храму ієрей Антоній (Татаринцев).

У єпархіальному управління поспішили відхреститися від вчинку священника, заявивши, що участь священнослужителів відбувалася “без благословення та погодження”, а їхні дії та висловлювання “відображають їхні особисті погляди та переконання”.

Пам'ятник Сталіну у російському місті Великі Луки / Фото: SOTA

Відомо, що ініціатором встановлення пам’ятника Сталіну був фонд "Російський витязь", який раніше пропонував перейменувати Волгоград на Сталінград.

У промовах на відкритті пам'ятника кілька разів звучали порівняння “Великої Вітчизняної війни” із нинішньою війною в Україні.

У Росії священник освятив пам'ятник Сталіну

Нагадаємо, у лютому 2023 року напередодні візиту президента РФ Володимира Путіна до колишнього Сталінграда у місті відкрили пам’ятник кривавому радянському диктатору Йосипу Сталіну.

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