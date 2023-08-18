Віталій Козловський засвітив, де саме воює на передовій

Співак Віталій Козловський, який зараз захищає нашу країну на передовій, засвітив місце, де воює.

У сторіз своєї сторінки в Instagram артист-захисник поділився коротким відео, де йде Краматорським залізничним вокзалом. Це означає, що Козловський служить на Донбасі.

"Це Краматорський залізничний вокзал. Мурахи по шкірі… Минулого року тут сталося багато горя", - підписав відео Козловський.

Віталій Козловський розкрив своє місцезнаходження на фронті

Як відомо, 8 квітня 2022 року по вокзалу у Краматорську росіяни вдарили керованою ракетою "Точка У". Як згодом встановила Служба безпеки України, її випустили з території Донецької області, яка від 2014 року тимчасово перебуває під контролем Росії. На вокзалі перебувало дуже багато людей, які очікували на евакуаційні потяги. Внаслідок ракетного удару РФ по залізничному вокзалу загинула 61 людина, серед них – чимало дітей.

Нагадаємо, що Віталій Козловський нині служить в Нацгвардії в штурмовій бригаді "Рубіж". Днями захисник налякав фанів, що був у смертельній небезпеці і подякував Богу, що залишився живий.

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