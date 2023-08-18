Дружина Віктора Павліка вперше розповіла про їхній розрив

Артистка пригадала непростий період у стосунках з артистом декілька років тому.

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова вперше зізналася, що одного разу їхні стосунки дали тріщину.

На сторінці в Instagram блогерка поділилася з підписниками, що декілька років тому вони з Віктором Франковичем ледь остаточно не розійшлися. Розповіла про це Реп'яхова, відповідаючи на запитання фанатки, що їй запам'яталося у Черкасах.

Окрім іншого, Катерина пригадала, як під час кризи у стосунках з Павліком була на концерті Тіни Кароль і плакала під її трек "Выше облаков":

"А ще ми розходились з Віктором Павліком, коли я була в Черкасах на концерті у Тіни Кароль. Слухала пісню "Выше облаков" і думала, що це про нас. І що це дійсно кінець нашої історії. Сильно плакала весь концерт", - поділилася Реп'яхова.

Дружина Віктора Павліка розповіла про їхній розрив / Фото: instagram.com/repyahovakate

Та, на щастя, закоханим вдалося помирится і зараз вони виховують спільного сина, дворічного Михасика.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова поділилася знімками з сімейної фотосесії з 2-річним сином та чоловіком Віктором Павліком. На фотографіях родина постала у familylook.

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