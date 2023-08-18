Ектор Хіменес-Браво шокував, навіщо зголив волосся: шеф-кухар готується до операції

Знаменитість розповів про проблему з волоссям, з якою зіштовхуються чоловіки в його родині.

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво нарешті пояснив прихильникам, навіщо не так давно повністю зголив своє волосся.

Як зізнався знаменитість, зробив він це не просто так – зірка готується до операції з пересадки волосся. Як розповів Хіменес-Браво у сторіз своєї сторінки в Instagram, втрата волосся – проблема чоловіків у його родині. Ектор завжди соромився своєї лисини на потилиці:

"Ви коли-небудь бачили фото чи відео, де мене знімають ззаду? І не побачили б… Ще з дитинства думав, що це не гарно, що цього треба соромитися. Мій батько облисів, коли йому було 30 років. Через це він був постійно незадоволений своїм виглядом", - розповів кухар.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Хіменес-Браво зізнався, що його батько навіть свого часу зробив пересадку волосся, але не дуже вдалу. Окрім того, поділився Ектор, його старший брат з віком теж почав лисіти. Шеф-кухар дуже переймався, що з ним станеться те ж саме. Ектор боявся робити пересадку через невдалий досвід батька:

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Але все ж часи змінюються, технології покращуються і я вирішив дати шанс цьому методу. Обрав лікаря в Дніпрі, знайшов лікаря з великим досвідом і вирішив більшен е сумніватися", - розповів Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ектор Хіменес-Браво наважився на радикальні зміни у зовнішності та повністю зголив волосся. Як з'ясувалося, зробив це шеф-кухар не просто так.

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