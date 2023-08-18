Эктор Хименес-Браво шокировал, зачем сбрил волосы: шеф-повар готовится к операции

Знаменитость рассказал о проблеме с волосами, с которой сталкиваются мужчины в его семье.

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво наконец-то объяснил поклонникам, зачем не так давно полностью сбрил свои волосы.

Как признался знаменитость, сделал он это не просто так – звезда готовится к операции по пересадке волос. Как рассказал Хименес-Браво в сторис своей страницы в Instagram, потеря волос – проблема мужчин в его семье. Эктор всегда стеснялся своей лысины на затылке:

"Вы когда-нибудь видели фото или видео, где меня снимают сзади? И не увидели бы… Еще с детства думал, что это не красиво, что этого надо стесняться. Мой отец облысел, когда ему было 30 лет. Из-за этого он был постоянно недоволен своим видом", – рассказал повар.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Хименес-Браво признался, что его отец даже в свое время сделал пересадку волос, но не очень удачную. Кроме того, поделился Эктор, его старший брат с возрастом тоже начал лысеть. Шеф-повар очень переживал, что с ним произойдет то же самое. Эктор боялся делать пересадку из-за негативного опыта отца:

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Но все же времена меняются, технологии улучшаются и я решил дать шанс этому методу. Выбрал врача в Днепре, нашел врача с большим опытом и решил больше сомневаться", – рассказал Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Напомним, ранее мы писали о том, что Эктор Хименес-Браво решился на радикальные изменения во внешности и полностью сбрил волосы. Как выяснилось, сделал это шеф-повар не просто так.

Читайте также: