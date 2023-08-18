Тараса Цимбалюка заскочили в обіймах нової дівчини

У Мережі з'явилися кадри, де актор цілується та обіймається з іншою.
У Мережі з’явилося відео, на якому актор, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном" Тарас Цимбалюк тепло проводить час у компанії рудоволосої дівчини.
Компрометуючий відеофрагмент з поцілунками та гарячими обіймами пари набрало вже більше 70 тисяч переглядів у TikTok загадкової дівчини. Нею є українська співачка та блогер Геля Зозуля.
"Любов невгамовна…Якесь весілля, чи шо?", – саме так артистка підписала відеоконтент з Тарасом Цимбалюком.
Під постом серед користувачів соцмережі виникли суперечки. Деякі припускають, що між Тарасом та дівчиною спалахнув роман, а інші спростовують цю думку, бо вважають, що скоріш за все співачка Геля Зозуля готує нову музичну прем'єру на пісню "BAVOVNA".
- Дуже гарна пара, будьте щасливі!
- Це твій чоловік?
- Це ваш? Мені сподобався
- Гарні обоє! Гірко молодятам!
- Це не її наречений, в нього інша дівчина. Можете зайти до нього в Instagram і глянути
До речі, зовсім нещодавно дівчина, з якою донедавна зустрічався Тарас Цимбалюк, бізнесвумен Світлана Готочкіна знялася в провокаційній фотосесії. Світлана постала повністю оголеною і засвітила бездоганну фігуру. Лишається лише здогадуватися, чи справді пара розійшлася та Готочкіна хотіла показати, кого Цимбалюк втратив. Чи актор дійсно просто став героєм нового кліпу співачки Гелі Зозулі.
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