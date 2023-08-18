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Тараса Цимбалюка заскочили в обіймах нової дівчини

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
863
Час на прочитання
2 хв
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Тараса Цимбалюка заскочили в обіймах нової дівчини

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

У Мережі з'явилися кадри, де актор цілується та обіймається з іншою.

У Мережі з’явилося відео, на якому актор, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном" Тарас Цимбалюк  тепло проводить час у компанії рудоволосої дівчини.

Компрометуючий відеофрагмент з поцілунками та гарячими обіймами пари набрало вже більше 70 тисяч переглядів у TikTok загадкової дівчини.  Нею є українська співачка та блогер Геля Зозуля.

"Любов невгамовна…Якесь весілля,  чи шо?", – саме так артистка підписала відеоконтент з Тарасом Цимбалюком.

Тарас Цимбалюк здивував шанувальників новою дівчиною

Тарас Цимбалюк здивував шанувальників новою дівчиною

Під постом серед користувачів соцмережі виникли суперечки. Деякі припускають, що між Тарасом та дівчиною спалахнув роман, а інші спростовують цю думку, бо вважають, що скоріш за все співачка Геля Зозуля готує нову музичну прем'єру на пісню "BAVOVNA".

  • Дуже гарна пара, будьте щасливі!
  • Це твій чоловік?
  • Це ваш? Мені сподобався
  • Гарні обоє! Гірко молодятам!
  • Це не її наречений, в нього інша дівчина. Можете зайти до нього в Instagram і глянути

До речі, зовсім нещодавно дівчина, з якою донедавна зустрічався Тарас Цимбалюк, бізнесвумен Світлана Готочкіна знялася в провокаційній фотосесії. Світлана постала повністю оголеною і засвітила бездоганну фігуру. Лишається лише здогадуватися, чи справді пара розійшлася та Готочкіна хотіла показати, кого Цимбалюк втратив. Чи актор дійсно просто став героєм нового кліпу співачки Гелі Зозулі.

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Дата публікації
Перегляди
863
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