Тараса Цимбалюка заскочили в обіймах нової дівчини

У Мережі з'явилися кадри, де актор цілується та обіймається з іншою.

У Мережі з’явилося відео, на якому актор, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном" Тарас Цимбалюк тепло проводить час у компанії рудоволосої дівчини.

Компрометуючий відеофрагмент з поцілунками та гарячими обіймами пари набрало вже більше 70 тисяч переглядів у TikTok загадкової дівчини. Нею є українська співачка та блогер Геля Зозуля.

"Любов невгамовна…Якесь весілля, чи шо?", – саме так артистка підписала відеоконтент з Тарасом Цимбалюком.

Тарас Цимбалюк здивував шанувальників новою дівчиною

Під постом серед користувачів соцмережі виникли суперечки. Деякі припускають, що між Тарасом та дівчиною спалахнув роман, а інші спростовують цю думку, бо вважають, що скоріш за все співачка Геля Зозуля готує нову музичну прем'єру на пісню "BAVOVNA".

Дуже гарна пара, будьте щасливі!

Це твій чоловік?

Це ваш? Мені сподобався

Гарні обоє! Гірко молодятам!

Це не її наречений, в нього інша дівчина. Можете зайти до нього в Instagram і глянути

До речі, зовсім нещодавно дівчина, з якою донедавна зустрічався Тарас Цимбалюк, бізнесвумен Світлана Готочкіна знялася в провокаційній фотосесії. Світлана постала повністю оголеною і засвітила бездоганну фігуру. Лишається лише здогадуватися, чи справді пара розійшлася та Готочкіна хотіла показати, кого Цимбалюк втратив. Чи актор дійсно просто став героєм нового кліпу співачки Гелі Зозулі.

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