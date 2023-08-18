Тараса Цымбалюка застали в объятиях новой девушки

В Сети появились кадры, где актер целуется и обнимается с другой.
В Сети появилось видео, на котором актер, звезда сериалов "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном" Тарас Цымбалюк тепло проводит время в компании рыжеволосой девушки.
Компрометирующий видеофрагмент с поцелуями и горячими объятиями пары набрало уже более 70 тысяч просмотров в TikTok загадочной девушки. Ею стала украинская певица и блогер Геля Зозуля.
"Любовь неуемная… Какая-то свадьба, что ли?", – именно так артистка подписала видеоконтент с Тарасом Цымбалюком.
Под постом среди пользователей соцсети возникли споры. Некоторые предполагают, что между Тарасом и девушкой вспыхнул роман, а другие опровергают это мнение, потому что считают, что, скорее всего, певица Геля Зозуля готовит новую музыкальную премьеру на песню "BAVOVNA".
- Очень красивая пара, будьте счастливы!
- Это твой мужчина?
- Это ваш? Мне понравился
- Красивые оба! Горько молодоженам!
- Это не ее жених, у него другая девушка. Можете зайти к нему в Instagram и посмотреть
Кстати, совсем недавно девушка, с которой до недавних пор встречался Тарас Цымбалюк, бизнесвумен Светлана Готочкина снялась в провокационной фотосессии. Светлана предстала полностью обнаженной и засветила безупречную фигуру. Остается только догадываться, действительно ли пара разошлась и Готочкина хотела показать, кого Цимбалюк потерял. Или актер действительно просто стал героем нового клипа певицы Гели Зозули.
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