Тараса Цымбалюка застали в объятиях новой девушки

В Сети появились кадры, где актер целуется и обнимается с другой.

В Сети появилось видео, на котором актер, звезда сериалов "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном" Тарас Цымбалюк тепло проводит время в компании рыжеволосой девушки.

Компрометирующий видеофрагмент с поцелуями и горячими объятиями пары набрало уже более 70 тысяч просмотров в TikTok загадочной девушки. Ею стала украинская певица и блогер Геля Зозуля.

"Любовь неуемная… Какая-то свадьба, что ли?", – именно так артистка подписала видеоконтент с Тарасом Цымбалюком.

Тарас Цымбалюк удивил поклонников новой девушкой

Под постом среди пользователей соцсети возникли споры. Некоторые предполагают, что между Тарасом и девушкой вспыхнул роман, а другие опровергают это мнение, потому что считают, что, скорее всего, певица Геля Зозуля готовит новую музыкальную премьеру на песню "BAVOVNA".

Очень красивая пара, будьте счастливы!

Это твой мужчина?

Это ваш? Мне понравился

Красивые оба! Горько молодоженам!

Это не ее жених, у него другая девушка. Можете зайти к нему в Instagram и посмотреть

Кстати, совсем недавно девушка, с которой до недавних пор встречался Тарас Цымбалюк, бизнесвумен Светлана Готочкина снялась в провокационной фотосессии. Светлана предстала полностью обнаженной и засветила безупречную фигуру. Остается только догадываться, действительно ли пара разошлась и Готочкина хотела показать, кого Цимбалюк потерял. Или актер действительно просто стал героем нового клипа певицы Гели Зозули.

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