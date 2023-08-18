Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Тараса Цымбалюка застали в объятиях новой девушки

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1037
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Тараса Цымбалюка застали в объятиях новой девушки

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

В Сети появились кадры, где актер целуется и обнимается с другой.

В Сети появилось видео, на котором актер, звезда сериалов "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном" Тарас Цымбалюк тепло проводит время в компании рыжеволосой девушки.

Компрометирующий видеофрагмент с поцелуями и горячими объятиями пары набрало уже более 70 тысяч просмотров в TikTok загадочной девушки. Ею стала украинская певица и блогер Геля Зозуля.

"Любовь неуемная… Какая-то свадьба, что ли?", – именно так артистка подписала видеоконтент с Тарасом Цымбалюком.

Тарас Цымбалюк удивил поклонников новой девушкой

Тарас Цымбалюк удивил поклонников новой девушкой

Под постом среди пользователей соцсети возникли споры. Некоторые предполагают, что между Тарасом и девушкой вспыхнул роман, а другие опровергают это мнение, потому что считают, что, скорее всего, певица Геля Зозуля готовит новую музыкальную премьеру на песню "BAVOVNA".

  • Очень красивая пара, будьте счастливы!
  • Это твой мужчина?
  • Это ваш? Мне понравился
  • Красивые оба! Горько молодоженам!
  • Это не ее жених, у него другая девушка. Можете зайти к нему в Instagram и посмотреть

Кстати, совсем недавно девушка, с которой до недавних пор встречался Тарас Цымбалюк, бизнесвумен Светлана Готочкина снялась в провокационной фотосессии. Светлана предстала полностью обнаженной и засветила безупречную фигуру. Остается только догадываться, действительно ли пара разошлась и Готочкина хотела показать, кого Цимбалюк потерял. Или актер действительно просто стал героем нового клипа певицы Гели Зозули.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1037
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация