Жена Виктора Павлика впервые рассказала об их разрыве

Артистка припомнила непростой период в отношениях с артистом несколько лет назад.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова впервые призналась, что однажды их отношения дали трещину.

На странице в Instagram блогер поделилась с подписчиками, что несколько лет назад они с Виктором Франковичем едва не разошлись. Рассказала об этом Репьяхова, отвечая на вопрос фанатки, что ей запомнилось в Черкассах.

Кроме прочего, Екатерина вспомнила, как во время кризиса в отношениях с Павликом была на концерте Тины Кароль и плакала под ее трек "Выше облаков":

"А еще мы расходились с Виктором Павликом, когда я была в Черкассах на концерте у Тины Кароль. Слушала песню "Выше облаков" и думала, что это о нас. И что это действительно конец нашей истории. Сильно плакала весь концерт", – поделилась Репяхова.

Жена Виктора Павлика рассказала об их разрыве / Фото: instagram.com/repyahovakate

Но, к счастью, влюбленным удалось помириться и сейчас они воспитывают общего сына, двухлетнего Мишу.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова поделилась снимками из семейной фотосессии с 2-летним сыном и мужем Виктором Павликом. На фотографиях семья предстала в familylook.

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