Девушка Тараса Цымбалюка полностью обнажилась и попозировала на корточках

Девушка украинского актера Тараса Цымбалюка, бизнесвумен Светлана Готочкина взбудоражила воображение подписчиков своего Instagram, снявшись обнаженной.

В фтоблоге Светлана разместила видео, где позировала совершенно без одежды. Готочкина изображена на корточках и руками и ногами прикрывает интимные части тела. Бизнесвумен сидит на полу, волосы у нее распущены, что придало некоторой романтики смелому образу девушки.

"Эстетически или вульгарно?" – коротко прокомментировала видео Готочкина, поинтересовавшись мнением подписчиков.

Девушка Тараса Цымбалюка полностью обнажилась для видео

В свою очередь поклонники Светланы признались, что остались в восторге от этих кадров. А некоторые все же считают, что видео такого характера для более узкого круга зрителей, чем публика в фотоблоге:

Горячо. Очень горячо

Красиво

Эстетически и красиво, но видео не для общей аудитории, а для очень узкого круга людей. Вы не только красивая женщина, но и руководитель, у вас есть наемные рабочие. И маленькие крестники, которым не обязательно вас видеть такой

Это лучшее что видели мои глаза

Кстати, звездный бойфренд Светланы Тарас Цимбалюк тоже отреагировал на смелые кадры возлюбленной. Он прокомментировал их коротко: "Изысканно", и сопроводил подпись красным сердцем.

Напомним, ранее мы писали о том, что девушка Тараса Цымбалюка Светлана Готочкина в купальнике похвасталась стройной фигурой и подтянутым телом.

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