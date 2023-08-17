Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Девушка Тараса Цымбалюка полностью обнажилась и попозировала на корточках

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
713
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Девушка Тараса Цымбалюка полностью обнажилась и попозировала на корточках

Дівчина Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/got.sveta

Светлана Готочкина поделилась кадрами из пикантной фотосессии.

Девушка украинского актера Тараса Цымбалюка, бизнесвумен Светлана Готочкина взбудоражила воображение подписчиков своего Instagram, снявшись обнаженной.

В фтоблоге Светлана разместила видео, где позировала совершенно без одежды. Готочкина изображена на корточках и руками и ногами прикрывает интимные части тела. Бизнесвумен сидит на полу, волосы у нее распущены, что придало некоторой романтики смелому образу девушки.

"Эстетически или вульгарно?" – коротко прокомментировала видео Готочкина, поинтересовавшись мнением подписчиков.

Девушка Тараса Цымбалюка полностью обнажилась для видео

Девушка Тараса Цымбалюка полностью обнажилась для видео

В свою очередь поклонники Светланы признались, что остались в восторге от этих кадров. А некоторые все же считают, что видео такого характера для более узкого круга зрителей, чем публика в фотоблоге:

  • Горячо. Очень горячо
  • Красиво
  • Эстетически и красиво, но видео не для общей аудитории, а для очень узкого круга людей. Вы не только красивая женщина, но и руководитель, у вас есть наемные рабочие. И маленькие крестники, которым не обязательно вас видеть такой
  • Это лучшее что видели мои глаза

Кстати, звездный бойфренд Светланы Тарас Цимбалюк тоже отреагировал на смелые кадры возлюбленной. Он прокомментировал их коротко: "Изысканно", и сопроводил подпись красным сердцем.

Напомним, ранее мы писали о том, что девушка Тараса Цымбалюка Светлана Готочкина в купальнике похвасталась стройной фигурой и подтянутым телом.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
713
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация