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Дівчина Тараса Цимбалюка повністю оголилася і попозувала навприсядки

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Дівчина Тараса Цимбалюка повністю оголилася і попозувала навприсядки

Дівчина Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/got.sveta

Світлана Готочкіна поділилася кадрами з пікантної фотосесії.

Дівчина українського актора Тараса Цимбалюка, бізнесвумен Світлана Готочкіна розбурхала уяву підписників свого Instagram, знявшись оголеною.

У фтоблогу Світлана розмістила відео, де позувала абсолютно без одягу. Готочкіна зображена наприсядки і руками та ногами прикриває інтимні частини тіла. Бізнесвумен сидить на підлозі, волосся у неї розпущене, що додало деякої романтики сміливому образу дівчини.

"Естетично чи вульгарно?" – коротко прокоментувала відео Готочкіна, поцікавившись думкою підписників.

Дівчина Тараса Цимбалюка повністю оголилася для відео

Дівчина Тараса Цимбалюка повністю оголилася для відео

Своєю чергою, шанувальники Світлани зізналися, що лишилися у захваті від цих кадрів. А деякі все ж рахують, що відео такого характеру для більш вузького кола глядачів, ніж публіка в фотоблогу:

  • Гаряче. Дуже гаряче
  • Гарно
  • Естетично і гарно, але відео не для загальної аудиторії, а для дуже вузького кола людей. Ви не тільки гарна жінка, але й керівник, у вас є наймані робітники. І маленькі похресники, яким не обов'язково вас бачити такою
  • Це найкраще що бачили мої очі

До речі, зірковий бойфренд Світлани теж відреагував на сміливі кадри коханої. Він прокоментував їх коротко: "Вишукано", і супроводив підпис червоним серцем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дівчина Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна у купальнику похизувалася стрункою фігурою і підтягнутим тілом.

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Дата публікації
Перегляди
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