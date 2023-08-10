Дівчина Тараса Цимбалюка в купальнику ошелешила струнким і підтягнутим тілом

Дівчина українського актора Тараса Цимбалюка – бізнесвумен Світлана Готочкіна – поділилася пікантним контентом.

Нині обраниця артиста перебуває на відпочинку в Іспанії. Звідти Світлана ділиться гарячими фото й відео. Зокрема, кохана Цимбалюка залюбки показує знімки, на яких постає в купальнику.

На нових кадрах Світлана показалася в бірюзовому купальнику, білій легкій сорочці та солом'яному капелюсі. Бізнесвумен продемонструвала струнке й підтягнуте тіло. Окрім цього, купальне вбрання вдало підкреслило пишний бюст дівчини Цимбалюка.

Дівчина Тараса Цимбалюка / Фото: instagram.com/got.sveta

"Чудовий день у дивовижному місці", – поділилася своїми емоціями Світлана.

Дівчина Тараса Цимбалюка / Фото: instagram.com/got.sveta

До речі, Готочкіна не лише насолоджувалася відпочинком, а й побувала на концерті канадійського співака The Weeknd. Щоправда, кохана Тараса застудилася, тож пішла на виступ із температурою та болем у горлі. Проте як зазначила сама Готочкіна, воно того вартувало. Бізнесвумен була приголомшена масштабом концерту, а також зарядилася позитивними емоціями.

"Дякую за цей дивовижний концерт", – зазначила Світлана.

Дівчина Тараса Цимбалюка / Фото: instagram.com/got.sveta

Зазначимо, Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна закрутили роман торік восени. Тривалий час пара приховувала свої стосунки, лише натякала, що разом. Однак коли шанувальники розсекретили їхній роман, закохані припинили тримати в таємниці, що закохані одне в одного.

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