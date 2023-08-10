Девушка Тараса Цымбалюка в купальнике ошарашила стройным и подтянутым телом

Девушка украинского актера Тараса Цымбалюка – бизнесвум Светлана Готочкина – поделилась пикантным контентом.

В настоящее время избранница артиста находится на отдыхе в Испании. Оттуда Светлана делится горячими фотографиями и видео. В частности, возлюбленная Цымбалюка охотно показывает снимки, на которых предстает в купальнике.

На новых кадрах Светлана показалась в бирюзовом купальнике, белой легкой рубашке и соломенной шляпе. Бизнесвумен продемонстрировала стройное и подтянутое тело. Кроме того, купальный наряд удачно подчеркнул пышный бюст девушки Цымбалюка.

Девушка Тараса Цымбалюка / Фото: instagram.com/got.sveta

"Великолепный день в удивительном месте", – поделилась своими эмоциями Светлана.

Девушка Тараса Цымбалюка / Фото: instagram.com/got.sveta

Кстати, Готочкина не только наслаждалась отдыхом, но и побывала на концерте канадского певца The Weeknd. Правда, возлюбленная Тараса простудилась, поэтому пошла на выступление с температурой и болью в горле. Однако как отметила сама Готочкина, оно того стоило. Бизнесвумен была ошеломлена масштабом концерта, а также зарядилась положительными эмоциями.

"Спасибо за этот удивительный концерт", – отметила Светлана.

Девушка Тараса Цымбалюка / Фото: instagram.com/got.sveta

Отметим, что Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина закрутили роман осенью прошлого года. Долгое время пара скрывала свои отношения, только намекая, что вместе. Однако когда поклонники рассекретили их роман, влюбленные перестали держать в тайне, что влюблены друг в друга.

Читайте также: