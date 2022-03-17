"За наказом Сталіна": росіянин під Петербургом підпалив військовий меморіал

Голос “вождя” чоловік почув у своїй голові.

У середу, 16 березня, біля російського міста Петербурга поліція затримала чоловіка, який підпалив військовий меморіал, встановлений на честь захисників Ленінграда в часи Другої світової війни.

Про це повідомляють місцеві видання з посиланням на управляння МВС РФ у Петербурзі.

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У повідомленні йдеться, що 42-річний чоловік облив пальним вінки, покладені до монументу. Свої дії він пояснив тим, що таким був “наказ Сталіна”, який пролунав у його голові.

Затриманий не вперше виявляє дивний інтерес до цього меморіалу. Раніше він з’являвся тут з відром фарби, якою намагався облити пам’ятник.

Тепер проти чоловіка порушили кримінальну справу за пошкодження меморіальних споруд або об'єктів, його взяли під варту.

Нагадаємо, одіозний президент Чечні Рамзан Кадиров не на жарт розлютив Героя України Степана Бандеру своїми заявами про плани його ліквідації. Бандера не зміг стримати емоцій і "відповів" голові Чечні, використавши навіть нецензурну лайку.

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