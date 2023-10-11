Из-за нападения ХАМАС на Израиль погибли более 1,2 тыс. человек

ЦАХАЛ заявил о 450 пораженных целях за минувшие сутки.

В Израиле из-за нападения боевиков ХАМАС погибло уже более 1,2 тыс. человек.

Такая информация была озвучена на государственном телевидении, сообщает CNN.

В свою очередь, издание Al Jazeera пишет о более чем 900 погибших людях в Секторе Газы и 21 погибшем на западном берегу Иордана.

Следует заметить, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о 450 пораженных целях за минувшие сутки. Последней массированной атакой стали обстрелы района Аль-Фуркани, где десятки истребителей атаковали инфраструктуру боевиков.

Как сообщалось, военные израильской армии ночью 11 октября нанесли удары по более чем 70 целям в "центре террора" на территории Сектора Газы.

Кроме того, депутат Кнессета Израиля Евгений Сова заявил, что на территории Израиля было ликвидировано около 1,5 тысяч боевиков террористической группировки ХАМАС.

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