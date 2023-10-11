Израиль нанес удары по 70 целям в Секторе Газа

Военные израильской армии ночью 11 октября нанесли удары по более чем 70 целям в "центре террора" на территории Сектора Газы.

Также читайте Израиль был обстрелян с территории Сирии

Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Telegram.

"Недавно десятки истребителей нанесли удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффа (Daraj Tuffah). Район Дарадж-Туффа используется как центр террора организации ХАМАС, откуда совершается большое количество террористических атак против Израиля", - говорится в сообщении.

Израильские военные также сообщают, что нанесли удары по инфраструктуре, используемой террористической организацией "Исламский джихад".

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Израиля было ликвидировано около 1,5 тысяч боевиков террористической группировки ХАМАС.

Кроме того, мы ранее информировали, что Объединенные Арабские Эмираты предупредили диктатора Башара Асада о недопустимости вмешательства в войну между ХАМАСом и Израилем.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.