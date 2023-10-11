В ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ракетного вооружения.

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Об этом говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.

Военные заявили, что воздушная тревога объявлена из-за активности враждебной тактической авиации вдоль границы.

"Воздушная тревога в Харьковской, Сумской и Полтавской областях связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы", — говорится в сообщении.

Позже воздушная тревога была объявлена также в Черниговской области.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитики рассказали о возможных условиях, при которых россияне могут возобновить новые массированные обстрелы Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Харьковской области.

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