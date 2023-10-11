Воздушная тревога объявлена из-за активности вражеской авиации.
В ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ракетного вооружения.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.
Военные заявили, что воздушная тревога объявлена из-за активности враждебной тактической авиации вдоль границы.
"Воздушная тревога в Харьковской, Сумской и Полтавской областях связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы", — говорится в сообщении.
Позже воздушная тревога была объявлена также в Черниговской области.
Напомним, ранее сообщалось, что аналитики рассказали о возможных условиях, при которых россияне могут возобновить новые массированные обстрелы Украины.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Харьковской области.
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