У низці регіонів оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ракетного озброєння.

Також читайте В ОК "Південь" оцінили рівень ракетної загрози з Чорного моря

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил у Telegram.

Військові заявили, що повітряна тривога оголошена через активність ворожою тактичної авіації вздовж кордону.

"Повітряна тривога в Харківській, Сумській та Полтавській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону", - йдеться у повідомленні.

Пізніше повітряна тривога була оголошена також у Чернігівській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітики розповіли про ймовірні умови, за яких росіяни можуть відновити нові масовані обстріли України.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харківській області.

Читайте також: