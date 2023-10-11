РФ на окупованих територіях залучатиме дітей до виробництва дронів – Федоров

Росіяни планують виробляти військові дрони на окупованій частині Запорізької області і залучатимуть до цього процесу українських дітей.

Про це повідомив мер тимчасово захопленого Мелітополя Іван Федоров

"Росіяни анонсували збірку бойових дронів на окупованій території – ховаються за спинами цивільних та залучають до цього дітей. На базі профтехзакладів та деяких шкіл почали навчати дітей 10-11 класів користуватися дронами. А в профтехзакладах почали збирати та ремонтувати дрони", – розповів він.

За його словами, загарбники влаштували міні-виробництво на базі злочинного "батальйону Судоплатова", де служать найманці з усієї РФ.

"Окупанти планують влаштувати "технопарк" для виробництва БПЛА, звісно заховавши його в житлових районах, щоб прикритися цивільними мешканцями", – підсумував Федоров.

Нагадаємо, росіяни в Маріуполі затримали трьох 9-класників. Їх звинувачують "в екстремістських діях".

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