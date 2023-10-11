Ізраїль обстріляли з території Сирії

Кілька ракет було запущено з території Сирії по Ізраїлю ввечері 10 жовтня.

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Про це інформує видання NEWSru.co.il.

"Увечері 10 жовтня було зафіксовано кілька запусків ракет із Сирії по ізраїльській території", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за попередніми даними всі ракети впали на відкритій місцевості.

Запуски ракет з території Сирії підтвердили ізраїльскі військові.

"ЦАХАЛ завдав артилерійських і мінометних ударів у відповідь", - додало видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території Ізраїлю було ліквідовано близько 1,5 тисячі бойовиків терористичного угруповання ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що Об’єднані Арабські Емірати попередили диктатора Башара Асада про неприпустимість втручання у війну між ХАМАСом та Ізраїлем.

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