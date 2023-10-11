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Ізраїль завдав ударів по 70 цілях у Секторі Гази

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ізраїль завдав ударів по 70 цілях у Секторі Гази

Війна Ізраїля та ХАМАС / Фото: Associated Press

ЦАХАЛ завдає ударів по інфраструктурі терористичного угруповання ХАМАС.

Військові ізраїльської армії вночі 11 жовтня завдали ударів по більш ніж 70 цілях у "центрі терору" на території Сектора Гази.

Про це повідомляє пресслужба ізраїльської армії у Telegram.

"Нещодавно десятки винищувачів завдали ударів по більш ніж 70 цілях у районі Дарадж-Туффа (Daraj Tuffah). Район Дарадж-Туффа використовується як центр терору організації ХАМАС, звідки здійснюється велика кількість терористичних атак проти Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.

Ізраїльські військові також повідомляють, що завдали ударів по інфраструктурі, що використовується терористичною організацією "Ісламський джихад".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території Ізраїлю було ліквідовано близько 1,5 тисячі бойовиків терористичного угруповання ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що Об’єднані Арабські Емірати попередили диктатора Башара Асада про неприпустимість втручання у війну між ХАМАСом та Ізраїлем.

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Дата публікації
Перегляди
118
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