Ізраїль атакував будинок керівника військового крила ХАМАС - ЗМІ

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала у Хан-Юнісі будинок військового командира бойовиків ХАМАСу Мохаммеда Дейфа.

Про це повідомляє видання Haaretz з посиланням на дані палестинської сторони.

Зазначається, що внаслідок удару загинули його батько, брат, діти та інші родичі. Слід зауважити, що точне місцеперебування самого Дейфа невідоме. Вважається, що він може ховатися в лабіринтах тунелів на території Гази.

До слова, Мохаммед Дейф має прізвиська Гість або Кішка з дев’ятьма життями. Він дуже рідко з’являється у відеозверненнях. Втім, вже за за кілька годин після нападу ХАМАС на Ізраїль Дейф у відеор оголосив про початок так званої операції Буря в Аль-Аксі.

Від 1995-го Дейф перебував у найбільшому розшуку в Ізраїлі і пережив безліч замахів на своє життя. Він частково паралізований і, за деякими даними, користується інвалідним кріслом.

Нагадаємо, вночі проти 11 жовтня Ізраїль завдав ударів по 70 цілях у Секторі Гази. Ізраїльські військові також повідомляють, що завдали ударів по інфраструктурі, що використовується терористичною організацією "Ісламський джихад".

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