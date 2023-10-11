Израиль атаковал дом руководителя военного крыла ХАМАС – СМИ

Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в Хан-Юнисе здание военного командира боевиков ХАМАСа Мохаммеда Дейфа.

Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на данные палестинской стороны.

Отмечается, что в результате удара погибли его отец, брат, дети и другие родственники. Следует заметить, что точное местонахождение самого Дейфа неизвестно. Считается, что он может укрываться в лабиринтах тоннелей на территории Газы.

К слову, у Мохаммеда Дейфа есть прозвище Гость или Кошка с девятью жизнями. Он очень редко появляется в видеообращениях. Впрочем, уже через несколько часов после нападения ХАМАС на Израиль Дейф в видеоре объявил о начале так называемой операции Буря в Аль-Акси.

С 1995-го Дейф находился в самом большом розыске в Израиле и пережил множество покушений на свою жизнь. Он частично парализован и, по некоторым данным, пользуется инвалидным креслом.

Напомним, ночью против 11 октября Израиль нанес удары по 70 целям в Секторе Газы. Израильские военные также сообщают, что нанесли удары по инфраструктуре, используемой террористической организацией "Исламский джихад".

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