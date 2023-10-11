Израиль был обстрелян с территории Сирии

Несколько ракет были запущены с территории Сирии по Израилю вечером 10 октября.

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Об этом информирует издание NEWSru.co.il.

"Вечером 10 октября было зафиксировано несколько запусков ракет из Сирии по израильской территории", — говорится в сообщении.

Сообщается, что, по предварительным данным, все ракеты упали на открытой местности.

Запуски ракет с территории Сирии подтвердили израильские военные.

"ЦАХАЛ нанес артиллерийские и минометные ответные удары", — добавило издание.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Израиля было ликвидировано около 1,5 тысяч боевиков террористической группировки ХАМАС.

Кроме того, мы ранее информировали, что Объединенные Арабские Эмираты предупредили диктатора Башара Асада о недопустимости вмешательства в войну между ХАМАСом и Израилем.

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