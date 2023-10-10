Приспешника мэра Сум вслед за Лысенко тоже отпустили под залог: сколько назначили

Накануне под залог в три миллиона гривен вышел Александр Лысенко.

Директора департамента Сумского горсовета Александра Журбу, подозреваемого во взяточничестве, вслед за главой города Александром Лысенко тоже отпустили под залог. Суд разрешил ему выйти за 1,4 миллиона гривен.

Об этом сообщили "Общественному" в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры.

10 октября Журбу отпустили под залог в размере 1476200 гривен. Теперь он должен сдать паспорта и надеть электронный браслет. Оставлять Сумы без разрешения Журби запрещено.

Прокуроры просили для Александра Журбы содержания под стражей с залогом в 5 миллионов гривен. Адвокат чиновника ходатайствовал о мере пресечения не связан с содержанием под стражей.

Напомним, что 6 октября городского голову Сум Александра Лысенко, которого поймали на взятке двумя днями раньше, выпустили под залог. 3 млн. гривен за него внесли 5 октября.

Известно, что Александр Журба в 2021 году был одним из обвиняемых по делу гибели младенца в лифте сумской многоэтажки, который до этого был капитально отремонтирован. Сам чиновник в ходе первых судебных заседаний вины не признавал. До этого чиновник состоял в должности директора департамента Сумского горсовета.

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