Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Городского голову Сум Александра Лысенко выпустили под залог

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
235
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Городского голову Сум Александра Лысенко выпустили под залог

Мэр Сум Александр Лысенко/X (Twitter)

Залог суммой 3 млн грн внесли 5 октября.

Мэр Сум Александра Лысенко, которого поймали на взятке 4 октября, выпустили под залог.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на комментарий пресс-службы Высшего антикоррупционного суда.

Как отмечается, залог в сумму 3 млн грн внесли 5 октября.

Напомним, что Лысенко и директор одного из департаментов городского совета 2 октября правоохранители разоблачили на взятке. Вечером 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Обвинение просило залог в 10 млн грн.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
235
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация