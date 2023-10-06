Городского голову Сум Александра Лысенко выпустили под залог

Мэр Сум Александра Лысенко, которого поймали на взятке 4 октября, выпустили под залог.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на комментарий пресс-службы Высшего антикоррупционного суда.

Как отмечается, залог в сумму 3 млн грн внесли 5 октября.

Напомним, что Лысенко и директор одного из департаментов городского совета 2 октября правоохранители разоблачили на взятке. Вечером 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Обвинение просило залог в 10 млн грн.