Міського голову Сум Олександра Лисенка випустили під заставу

Заставу суммою 3 млн грнивень внесли 5 жовтня.
Міського голову Сум Олександра Лисенка, якого впіймали на хабарі 4 жовтня, випустили під заставу.
Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на коментар пресслужби Вищого антикорупційного суду.
Як зазначається, заставу суммою 3 млн грнивень внесли 5 жовтня.
Нагадаємо, що Лисенка та директора одного з департаментів міської ради 2 жовтня правоохоронці викрили на хабарі. Ввечері 4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Обвинувачення просило заставу у 10 млн грн.