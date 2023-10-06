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Міського голову Сум Олександра Лисенка випустили під заставу

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Міського голову Сум Олександра Лисенка випустили під заставу

Мер Сум Олександр Лисенко / X (Twitter)

Заставу суммою  3 млн грнивень внесли 5 жовтня.

Міського голову Сум Олександра Лисенка, якого впіймали на хабарі 4 жовтня, випустили під заставу.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на коментар пресслужби Вищого антикорупційного суду.

Як зазначається, заставу суммою  3 млн грнивень внесли 5 жовтня.

Нагадаємо, що Лисенка та директора одного з департаментів міської ради 2 жовтня правоохоронці викрили на хабарі. Ввечері 4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Обвинувачення просило заставу у 10 млн грн.

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Дата публікації
Перегляди
61
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