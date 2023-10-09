Мэра Сум, разоблаченного на взятке, отстранили от должности

Мэра Сум Александра Лысенко, разоблаченного на взятке более чем в 2 миллиона гривен, на два месяца отстранили от должности.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила об этом со ссылкой на детали дела.

Высший антикоррупционный суд Украины 9 октября удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и отстранил от должности мэра города Сумы, который совместно директор Департамента инфраструктуры Сумской области разоблачен по просьбе и получению неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 0 30.

О подозрении Сумскому мэру и директору Департамента инфраструктуры Сумской области сообщили 3 октября. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

По такой статье грозит наказание в виде штрафа или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, с ходатайством об отстранении от занимаемой должности мэра Сум Александра Лысенко, подозреваемого во взяточничестве, САП обратилась в суд 9 октября.

Что известно об Александре Лысенко и его приспешнике Александре Журбе читайте в материале ТСН.ua.

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