Мера Сум, якого викрили на хабарі, відсторонили від посади

Мера Сум Олександра Лисенка, якого викрили на хабарі у понад 2 мільйона гривень, на два місяці відсторонили від посади.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про це із посиланням на деталі справи.

Вищий антикорупційний суд України 9 жовтня задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонив від посади мера міста Суми, якого спільно директором Департаменту інфраструктури Сумської області викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень.

Про підозру Сумському міському голові та директору Департаменту інфраструктури Сумської області повідомили 3 жовтня. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

За такою статтею загрожує покарання у вигляді штрафу, або обмеженні волі на строк до двох років.

Нагадаємо, з клопотанням про відсторонення від займаної посади мера Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, САП звернулася до суду 9 жовтня.

Що відомо про Олександра Лисенка та його поплічника Олександра Журбу читайте у матеріалі ТСН.ua.

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