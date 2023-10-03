Суммы, которые он любит на самом деле: на миллионной взятке "поймали" мэра города и его приспешника

2 октября в Сумах лицом в асфальт "положили" мэра города Александра Лысенко и его приспешника, директора департамента инфраструктуры города Александра Журбу. Их задержали на взятке в 2,1 млн гривен.

Подробности громкого скандала – в эксклюзиве ТСН.ua.

Мэр Сум "все"! СБУ задержала на взятке!

Такой не очень добрый вечер был у Александра Лысенко. Покрутили на горячем СБУ совместно с НАБУ его прямо во время получения взятки. В этот момент ему как раз передавали около полутора миллионов гривен. И если вы думаете, что этого ему было в изобилии, то нет — это совсем не вершина айсберга, а лишь маленькая его часть, потому что за год этот "фраер" уже получил более 2 миллионов взятки, а это всего лишь был очередной транш.

Заработать Лысенко решил на мусоре и тарифах. Он потребовал деньги от компаний, занимающихся бытовыми отходами. Но задержали не только его. "Спалился" с ним на пару и директор департамента инфраструктуры города Александр Журба.

В СБУ говорят, уже задокументировали, что эти двое облагали данью местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты потребовали с предпринимателя 2 130 000 гривен. А если бы тот отказался, обещали ему большие проблемы с бизнесом.

Что известно об Александре Лысенко?

Александр Лысенко один из Москвы. Его отец, военнослужащий, к моменту рождения сына проходил в столице России службу. Впоследствии Лысенко пошел по стопам отца и тоже учился в Донецком высшем военно-политическом училище. Окончил Сумский государственный университет и получил второе высшее образование по специальности "Менеджмент организаций". Ну учился, видно, хорошо, потому что проверить такую схему, как ни крути, надо уметь.

А вот в Сумы мужчина переехал в 1984 году. Погружаться в активную политическую жизнь начал с 2006 года — тогда он был членом партии всеукраинского объединения "Батькивщина".

В 2012 и 2014 годах баллотировался в Верховную Раду Украины от "Батькивщины", а в 2010 и 2015 годах баллотировался в Сумской городской совет от той же партии. В этот же период он являлся председателем сумской городской партийной организации "Батькивщина".

В 2020 году на выборах его в третий раз избрали мэром города. Последняя декларация, которую можно найти в открытом доступе, датирована 2020 годом. На тот момент, можно сказать, Лысенко "бедовал", потому что согласно задекларированному, в собственности имел три земельных участка, два небольших жилых дома, крошечную квартиру в Сумах и еще два нежилых помещения площадью 1300 квадратных метров. В декларации также записаны шесть грузовиков и один прицеп, а других автомобилей, согласно декларации, не было.

Жена Лысенко имела в собственности еще недостроенный жилой дом. По состоянию на 2020 год зарплата мэра Сумм за год составила более 600 000 гривен, а среди других доходов числилось почти 7000 гривен под депозит. Наличными у Лысенко было где-то еще 10 000 долларов и 190 тысяч гривен, а на счету было чуть меньше 60 000 гривен.

Интересно посмотреть, что действительно прошло мимо декларации.

Александр Журба: что известно о нем

Интересный персонаж у нас и Александр Журба. 2 года с 1998 года работал простым рабочим в ОАО "Сумывторресурсы", затем 7 лет работал водителем в международных перевозках в ООО "Сумытрансэкспедиция".

В 2019 году стал инженером ООО “ССК Сумыводстрой”, а затем до 2016 года был его директором. Ну и с 2016 года он направился в политику.

В феврале Журба получает должность заместителя директора коммунального предприятия "Горводоканал". А с середины апреля того же года Александра Журбу сумской городской голова назначает своим заместителем по ЖКХ.

В этой должности он был до февраля 2020 года, а затем распоряжением городского головы Александра Журбу посадили уже на два стула и назначили на должность директора департамента инфраструктуры города Сумы, из которой в 2021 году депутаты городского совета хотели его уволить за невыполнение департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета. программ реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Сумы.

За что судили Журбу?

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей Александра Журбу судили. В 2021 году он был одним из обвиняемых в деле гибели младенца в лифте сумской многоэтажки, который до этого был капитально отремонтирован. Сам чиновник в ходе первых судебных заседаний вины не признавал.

Но, как вы поняли, Журба все равно остался в должности.

Доходы Печали

А теперь о его доходах. То, что известно из открытых источников, с 2019 года в собственности жены Александра Журбы есть квартира и с 2014 земельный участок 800 квадратных метров. Сам Журба с 2019 года имеет авто в 2007 году выпуска стоимостью около 5-6 тысяч долларов.

Уже в 2020 году заместитель мэра имел совокупный доход 444 451 гривну, из которых более 137 000 – это зарплата, полученная по основному месту работы, то есть в исполнительном комитете Сумского горсовета. Еще более 300 000 гривен он получил в качестве руководителя департамента инфраструктуры.

А еще у Александра Журбы было 35 тысяч долларов денежных активов в собственности — это по состоянию на 2021 год.

А вот что действительно нагребли себе эти двое, покажет следствие. СБУ сейчас проводит обыски, поэтому скоро будут результаты. А пока в сети уже начали троллить мэра Сум.

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