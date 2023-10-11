Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Через напад ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 1,2 тис. осіб

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
124
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Через напад ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 1,2 тис. осіб

Ізраїль. / Фото: Associated Press

ЦАХАЛ заявив про 450 уражених цілей за минулу добу.

В Ізраїлі через нападу бойовиків ХАМАСу загинуло вже понад 1,2 тис. людей.

Таку інформацію озвучили на державному телебаченні, повідомляє CNN.

Своєю чергою, видання Al Jazeera пише про понад 900 загиблих людей в Секторі Гази та 21 загиблого на західному березі Йордану.

Слід зауважити, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про 450 уражених цілей за минулу добу. Останньою масованою атакою став обстріл району Аль-Фуркані, де десятки винищувачів атакували інфраструктуру бойовиків.

Як повідомлялося, військові ізраїльської армії вночі 11 жовтня завдали ударів по більш ніж 70 цілях у "центрі терору" на території Сектора Гази. 

Крім того, депутат Кнесету Ізраїлю Євген Сова заявив, що на території Ізраїлю було ліквідовано близько 1,5 тисячі бойовиків терористичного угруповання ХАМАС.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
124
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація