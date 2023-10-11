Через напад ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 1,2 тис. осіб

ЦАХАЛ заявив про 450 уражених цілей за минулу добу.

В Ізраїлі через нападу бойовиків ХАМАСу загинуло вже понад 1,2 тис. людей.

Таку інформацію озвучили на державному телебаченні, повідомляє CNN.

Своєю чергою, видання Al Jazeera пише про понад 900 загиблих людей в Секторі Гази та 21 загиблого на західному березі Йордану.

Слід зауважити, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про 450 уражених цілей за минулу добу. Останньою масованою атакою став обстріл району Аль-Фуркані, де десятки винищувачів атакували інфраструктуру бойовиків.

Як повідомлялося, військові ізраїльської армії вночі 11 жовтня завдали ударів по більш ніж 70 цілях у "центрі терору" на території Сектора Гази.

Крім того, депутат Кнесету Ізраїлю Євген Сова заявив, що на території Ізраїлю було ліквідовано близько 1,5 тисячі бойовиків терористичного угруповання ХАМАС.

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