"Бавовна" и пожар в Брянске: глава области сообщил о БПЛА

На Брянщине снова громко.

Жители Брянска 12 октября вечером услышали сильнейший взрыв. После этого в городе начался пожар в районе мясокомбината.

Об этом сообщили местные российские паблики.

Глава Брянской области уже отреагировал на "бавовну". По его словам, ВСУ попытались атаковать регион с помощью БПЛА.

"Хлопок" и пожар в Брянске Фото: Вaza

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине Брянска силами РЭБ. Во время падения беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные и экстренные службы", — сообщил он.

Добавим, что в сентябре россияне на Брянщине остались без света, якобы в результате атаки "украинских террористов".

Пострадавших тогда не было.

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