Атака беспилотников: в Брянске загорелся крупнейший в России завод микроэлектроники (видео)

Местные власти сообщают, что пострадавших в результате инцидента нет.

Вечером в четверг, 7 сентября, в российском городе Брянске произошел пожар на предприятии "Кремний Эл" — главном производителе компонентов, которые используются во всех микросхемах военного назначения.

Местные Telegram-каналы публикуют видео с места происшествия.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что атака на промышленный объект была совершена с помощью БПЛА.

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Ранее в министерстве обороны РФ сообщали о двух перехваченных беспилотниках над Брянском, один из которых якобы удалось сбить.

Местные власти сообщают, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы.

В Брянске загорелся крупнейший в России завод микроэлектроники

Напомним, ранее россияне заявили, что ночью и утром 7 сентября в Брянской области сбили три беспилотника. В региональном центре повреждены здания и автомобили.

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