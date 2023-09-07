Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Атака беспилотников: в Брянске загорелся крупнейший в России завод микроэлектроники (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
871
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Атака беспилотников: в Брянске загорелся крупнейший в России завод микроэлектроники (видео)

Пожар на предприятии Кремний Эл в Брянске 7 сентября / Фото: скриншот с видео

Местные власти сообщают, что пострадавших в результате инцидента нет.

Вечером в четверг, 7 сентября, в российском городе Брянске произошел пожар на предприятии "Кремний Эл" — главном производителе компонентов, которые используются во всех микросхемах военного назначения.

Местные Telegram-каналы публикуют видео с места происшествия.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что атака на промышленный объект была совершена с помощью БПЛА.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщали о двух перехваченных беспилотниках над Брянском, один из которых якобы удалось сбить.

Местные власти сообщают, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы.

В Брянске загорелся крупнейший в России завод микроэлектроники

В Брянске загорелся крупнейший в России завод микроэлектроники

Напомним, ранее россияне заявили, что ночью и утром 7 сентября в Брянской области сбили три беспилотника. В региональном центре повреждены здания и автомобили.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
871
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация