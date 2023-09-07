В Украине подорожают помидоры: какие именно

На украинском рынке уже вторую неделю подряд сохраняется тенденция роста цен на тепличные помидоры.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Главной причиной очередного подорожания явилось сокращение выборок томата в украинских тепличных комбинатах, что привело к снижению объемов предложения данной продукции на рынке. В то же время предложение помидора с открытого грунта упало до минимума, поскольку многие хозяйства сегодня фактически завершили сезон продаж почвенного помидора.

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Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, только с начала этой недели эта продукция в украинских тепличных комбинатах стала дороже в среднем на 26%. Сегодня производители готовы отгружать тепличный томат по 20-30 грн/кг ($0,55-0,82/кг) в зависимости от качества и калибра.

Как отмечают сами производители, в очередной раз повысить отпускные цены в сегменте тепличного томата им позволяет значительная активизация спроса: все большую заинтересованность в приобретении томата стали проявлять местные розничные сети и оптовые компании. Кроме того, значительную поддержку ценовому росту оказывает и удорожание помидора почвы, а также ограниченное предложение этой продукции как открытого, так и закрытого грунта.

Несмотря на очередное подорожание, тепличные томаты в Украине все же стоят в среднем на 29% дешевле, чем в начале сентября 2022 года.

Напомним, в Украине произошел очередной обвал цен на огурцы.

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