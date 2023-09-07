В Украине подорожают помидоры: какие именно

Спрос и цены на тепличный томат продолжают расти.
На украинском рынке уже вторую неделю подряд сохраняется тенденция роста цен на тепличные помидоры.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Главной причиной очередного подорожания явилось сокращение выборок томата в украинских тепличных комбинатах, что привело к снижению объемов предложения данной продукции на рынке. В то же время предложение помидора с открытого грунта упало до минимума, поскольку многие хозяйства сегодня фактически завершили сезон продаж почвенного помидора.
Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, только с начала этой недели эта продукция в украинских тепличных комбинатах стала дороже в среднем на 26%. Сегодня производители готовы отгружать тепличный томат по 20-30 грн/кг ($0,55-0,82/кг) в зависимости от качества и калибра.
Как отмечают сами производители, в очередной раз повысить отпускные цены в сегменте тепличного томата им позволяет значительная активизация спроса: все большую заинтересованность в приобретении томата стали проявлять местные розничные сети и оптовые компании. Кроме того, значительную поддержку ценовому росту оказывает и удорожание помидора почвы, а также ограниченное предложение этой продукции как открытого, так и закрытого грунта.
Несмотря на очередное подорожание, тепличные томаты в Украине все же стоят в среднем на 29% дешевле, чем в начале сентября 2022 года.
Напомним, в Украине произошел очередной обвал цен на огурцы.
Читайте также: