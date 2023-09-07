В Україні здорожчають помідори: які саме

На українському ринку вже другий тиждень поспіль зберігається тенденція зростання цін на тепличні помідори.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Головною причиною чергового здорожчання стало скорочення вибірок томату в українських тепличних комбінатах, що призвело до зниження обсягів пропозиції даної продукції на ринку. Водночас пропозиція помідора з відкритого ґрунту впала до мінімуму, оскільки багато господарств сьогодні фактично завершили сезон продажів ґрунтового помідора.

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Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, тільки з початку поточного тижня ця продукція в українських тепличних комбінатах стала дорожчою в середньому на 26%. Сьогодні виробники готові відвантажувати тепличний томат по 20-30 грн/кг ($0,55-0,82/кг) залежно від якості та калібру.

Як зазначають самі виробники, вкотре підвищити відпускні ціни в сегменті тепличного томату їм дає змогу значна активізація попиту: дедалі більшу зацікавленість у придбанні томату почали проявляти місцеві роздрібні мережі та оптові компанії. Крім того, значну підтримку ціновому зростанню надає і подорожчання ґрунтового помідора, а також обмежена пропозиція цієї продукції як відкритого, так і закритого ґрунту.

Попри чергове подорожчання, тепличні томати в Україні наразі все ж коштують у середньому на 29% дешевше, ніж на початку вересня 2022 року.

Нагадаємо, в Україні стався черговий обвал цін на огірки.

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