В Україні здорожчають помідори: які саме

Попит і ціни на тепличний томат продовжують зростати.
На українському ринку вже другий тиждень поспіль зберігається тенденція зростання цін на тепличні помідори.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Головною причиною чергового здорожчання стало скорочення вибірок томату в українських тепличних комбінатах, що призвело до зниження обсягів пропозиції даної продукції на ринку. Водночас пропозиція помідора з відкритого ґрунту впала до мінімуму, оскільки багато господарств сьогодні фактично завершили сезон продажів ґрунтового помідора.
Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, тільки з початку поточного тижня ця продукція в українських тепличних комбінатах стала дорожчою в середньому на 26%. Сьогодні виробники готові відвантажувати тепличний томат по 20-30 грн/кг ($0,55-0,82/кг) залежно від якості та калібру.
Як зазначають самі виробники, вкотре підвищити відпускні ціни в сегменті тепличного томату їм дає змогу значна активізація попиту: дедалі більшу зацікавленість у придбанні томату почали проявляти місцеві роздрібні мережі та оптові компанії. Крім того, значну підтримку ціновому зростанню надає і подорожчання ґрунтового помідора, а також обмежена пропозиція цієї продукції як відкритого, так і закритого ґрунту.
Попри чергове подорожчання, тепличні томати в Україні наразі все ж коштують у середньому на 29% дешевше, ніж на початку вересня 2022 року.
Нагадаємо, в Україні стався черговий обвал цін на огірки.
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