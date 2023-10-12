Испания дожала Шотландию и не дала ей оформить досрочный выход на Евро-2024 (видео)

Сборная Испании обыграла команду Шотландии в домашнем матче 7-го тура отбора на Евро-2024. Поединок группы А в Севилье завершился со счетом 2:0 .

Шотландцам достаточно было не проиграть испанцам, чтобы уже сейчас гарантировать себе путевку в финальную часть чемпионата Европы. Однако с этой задачей они не справились.

Оба гола хозяева поля забили во втором тайме. На 74-й минуте счет открыл Альваро Мората, а на 86-м преимущество испанцев закрепил Оян Сансет.

Отметим, что на 60-й минуте полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминей забил прямым ударом со штрафного, но после вмешательства VAR гол был отменен, поскольку его партнеры мешали вратарю испанцев в момент пробития.

Обзор матча

Для шотландцев это первое поражение в отборе на Евро-2024. Ранее команда Стива Кларка выиграла пять поединков подряд.

В другом матче седьмого тура этой группы сборная Норвегии на выезде разгромила команду Кипра – 0:4.

Текущее турнирное положение в группе А: Шотландия (15 очков, 6 матчей), Испания (12, 5), Норвегия (10, 6), Грузия (4, 5), Кипр (0, 6).

В следующем туре 15 октября Испания на выезде сыграет с Норвегией, а Грузия примет Кипр.

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

Читайте также:

Нидерланды – Франция: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024

Отбор на Евро-2024: группы и турнирные таблицы

Украина – Северная Македония: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024