Испания дожала Шотландию и не дала ей оформить досрочный выход на Евро-2024 (видео)

"Красная фурия" нанесла шотландцам первое поражение в текущей квалификации на чемпионат Европы.
Сборная Испании обыграла команду Шотландии в домашнем матче 7-го тура отбора на Евро-2024. Поединок группы А в Севилье завершился со счетом 2:0.
Шотландцам достаточно было не проиграть испанцам, чтобы уже сейчас гарантировать себе путевку в финальную часть чемпионата Европы. Однако с этой задачей они не справились.
Оба гола хозяева поля забили во втором тайме. На 74-й минуте счет открыл Альваро Мората, а на 86-м преимущество испанцев закрепил Оян Сансет.
Отметим, что на 60-й минуте полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминей забил прямым ударом со штрафного, но после вмешательства VAR гол был отменен, поскольку его партнеры мешали вратарю испанцев в момент пробития.
Обзор матча
Для шотландцев это первое поражение в отборе на Евро-2024. Ранее команда Стива Кларка выиграла пять поединков подряд.
В другом матче седьмого тура этой группы сборная Норвегии на выезде разгромила команду Кипра – 0:4.
Текущее турнирное положение в группе А: Шотландия (15 очков, 6 матчей), Испания (12, 5), Норвегия (10, 6), Грузия (4, 5), Кипр (0, 6).
В следующем туре 15 октября Испания на выезде сыграет с Норвегией, а Грузия примет Кипр.
Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.
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