Іспанія дотиснула Шотландію та не дала їй оформити достроковий вихід на Євро-2024 (відео)

"Червона фурія" завдала шотландцям першої поразки у поточній кваліфікації на чемпіонат Європи.

Збірна Іспанії обіграла команду Шотландії в домашньому матчі 7-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок групи А у Севільї завершився з рахунком 2:0 .

Шотландцям достатньо було не програти іспанцям, щоб уже зараз гарантувати собі путівку до фінальної частини чемпіонату Європи. Однак з цим завданням вони не впоралися.

Обидва голи господарі поля забили у другому таймі. На 74-й хвилині рахунок відкрив Альваро Мората, а на 86-й перевагу іспанців закріпив Оян Сансет.

Зазначимо, що на 60-й хвилині півзахисник збірної Шотландії Скотт Мактоміней забив прямим ударом зі штрафного, але після втручання VAR гол було скасовано, оскільки його партнери заважали воротарю іспанців у момент пробиття.

Огляд матчу

Для шотландців це перша поразка у відборі на Євро-2024. Раніше команда Стіва Кларка виграла п'ять поєдинків поспіль.

В іншому матчі сьомого туру цієї групи збірна Норвегії на виїзді розгромила команду Кіпру – 0:4.

Поточне турнірне становище у групі А: Шотландія (15 очок, 6 матчів), Іспанія (12, 5), Норвегія (10, 6), Грузія (4, 5), Кіпр (0, 6).

У наступному турі 15 жовтня Іспанія на виїзді зіграє з Норвегією, а Грузія прийме Кіпр.

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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