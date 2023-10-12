Вихованець "Динамо" загинув на війні з російськими окупантами

Олександр Щетінін віддав життя, захищаючи батьківщину від загарбників.

На війні з Росією загинув вихованець академії київського "Динамо" Олександр Щетінін.

Трагічну новину повідомила пресслужба столичного клубу.

"Динамо сумує. Знову чорна звістка прилетіла з фронту. Страшна, жорстока війна забрала життя ще одного захисника України. 29 вересня на Запорізькому напрямку загинув Щетінін Олександр Сергійович з Вишгорода.

Він народився у 1990 року і навчався в академії "Динамо". Грав за команду "Локомотив", що важалася філіалом столичного клубу. На фронті мав позивний "Динамо"

Футбольний клуб "Динамо" висловлює найглибші співчуття рідним та близьким загиблого. Ми щиро сумуємо разом із вами. Вічна пам'ять Герою, який віддав життя за нашу країну", – йдеться в дописі.

Раніше стало відомо про загибель на фронті Сергія Різника – брата голкіпера донецького "Шахтаря" та збірної України Дмитра Різника.

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